الإعلان عن 10 حالات إيجابية بفيروس كورونا في إنكلترا



وجاء في بيان: "تستطيع رابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في الفترة من 21 إلى 27 أيلول/سبتمبر، خضع 1595 لاعباً وفرداً في الأندية لفحوصات للكشف عن كوفيد-19، وجاءت نتيجة 10 منهم إيجابية".

وتابع: "سيخضع اللاعبون أو أفراد الأندية الذين جاءت نتائجهم إيجابية للحجر الصحي لفترة 10 أيام".

وكان نادي وست هام أعلن منتصف الأسبوع الماضي عن إصابة لاعبين اثنين في صفوفه هما عيسى ديوب وجوش كولين بالإضافة إلى مدربه ديفيد مويز.



كما أعلن مانشستر سيتي الأسبوع الماضي أيضاً إصابة لاعبه وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان بـ"كوفيد-19".



وكانت أعلى نسبة حتى الآن على مدى أسبوع واحد هي ست حالات سُجلت لدى استئناف التدريبات تمهيداً لاستكمال الدوري في أيار/مايو الفائت.



وكانت الحالات الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ في بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ما استدعى قيام السلطات الحكومية باتخاذ اجراءات صحية صارمة بينها تأخير عودة جزئية للمشجعين إلى الملاعب التي كانت مقررة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

