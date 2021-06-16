الإعلان عن جدول الموسم القادم من الدوري الإنكليزي الممتاز

وسيستهل مانشستر سيتي حامل اللقب مسيرته في البطولة بمواجهة قوية خارج ملعبه أمام توتنهام في المرحلة الأولى التي ستشهد أيضاً استضافة نورويتش سيتي الصاعد هذا الموسم لليفربول، بينما سيستضيف تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا كريستال بالاس في الوقت الذي يحل فيه ليدز مفاجأة الموسم الماضي ضيفاً على مانشستر يونايتد وصيف البطل.

وستقام المرحلة الثانية من عمر البطولة السبت الحادي والعشرين من آب/أغسطس وستشهد قمة لندنية بين أرسنال وتشيلسي، الذي سيحل ضيفاً على ليفربول في المرحلة الثالثة.

مانشستر سيتي بدوره ستنتظره مباريات قوية مع بداية المسابقة، إذ سيواجه ضيفه أرسنال في المرحلة الثالثة، وسيستضيف ليستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنكليزي في المرحلة الرابعة بينما سيحل ضيفاً على تشيلسي في المرحلة السادسة قبل أن يصطدم بمستضيفه ليفربول في المرحلة السابعة.

المرحلة الأولى

السبت الرابع عشر من آب/أغسطس

• برينتفورد – أرسنال

• بيرنلي – برايتون

• تشيلسي – كريستال بالاس

• إيفرتون – سواثهامبتون

• ليستر سيتي – وولفرهامبتون

• مانشستر يونايتد – ليدز يونايتد

• نيوكاسل – وست هام

• نورويتش سيتي – ليفربول

• توتنهام – مانشستر سيتي

• واتفورد – أستون فيلا