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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

الإصابة تُنهي موسم لوريس

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يغيب الحارس الفرنسي هوغو لوريس قائد فريق توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى نهاية الموسم، جراء إصابة في الفخذ، بحسب ما أعلن النادي الجمعة.

Reuters

وأصيب لوريس بطل العالم مع فرنسا عام 2018 الذي أعلن اعتزاله الدولي أخيراً، في 23 نيسان/أبريل خلال الشوط الأول الكارثي في الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد 1-6، حين تلقى خمسة أهداف في 21 دقيقة قبل أن يُستبدل.

وقال المدرب المؤقت لتوتنهام راين مايسون إن اللاعب البالغ 36 عاماً لن يكون حاضراً في مباراتي توتنهام المقبلتين و"سيغيب حتى (نهاية) الموسم".

وأوضح المدرب عشية مواجهة كريستال بالاس "لقد حصلنا على النتائج، ومن الواضح أنها مخيبة للآمال، ولكن هذا ما كنا نخشاه منذ البداية".

ومع بقاء عام واحد فقط من عقد لوريس، لم يرغب مايسون في مناقشة مستقبل لاعبه، قائلاً "لا يمكنني التحدث عن الموسم المقبل".

وأضاف "نحن بحاجة إليه. نحن بحاجة إلى أن يكون جزءاً من الفريق، وأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك".

وفشل توتنهام بتحقيق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري. وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتأخر بفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
              
                  
                  
 

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