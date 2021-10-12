الإصابة تحرم يونايتد من فاران لبضعة أسابيع

وكان الوافد الجديد إلى فريق "الشياطين الحمر" في آب/أغسطس خرج من الملعب في الدقيقة 43 من الشوط الأوّل للمباراة النهائية، ليشاهد من على مقاعد البدلاء فوز "الديوك" على إسبانيا 2-1 في النسخة الثانية من البطولة القارية الأحد.

وأشار يونايتد في بيان أن "فاران يعاني من إصابة في عضلة الفخذ وقد بدأ إعادة التأهيل في النادي. سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع".

وتلقى يونايتد ضربة موجعة بغياب الفرنسي الدولي، حيث يفتقد أيضاً لجهود مدافعه وقائده هاري ماغواير المصاب في ربلة الساق.

ويحلّ يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة في "بريميرليغ"، ضيفاً على ليستر سيتي السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة.