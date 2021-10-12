English
العربية
تصفيات كأس العالم
الدوري الإنكليزي الممتاز

الإصابة تحرم يونايتد من فاران لبضعة أسابيع

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أن مدافعه الفرنسي رافايل فاران سيغيب عن الملاعب لـ"بضعة أسابيع"، بسبب إصابة في فخذه تعرض لها مع منتخب بلاده خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية.

AFP

وكان الوافد الجديد إلى فريق "الشياطين الحمر" في آب/أغسطس خرج من الملعب في الدقيقة 43 من الشوط الأوّل للمباراة النهائية، ليشاهد من على مقاعد البدلاء فوز "الديوك" على إسبانيا 2-1 في النسخة الثانية من البطولة القارية الأحد.

وأشار يونايتد في بيان أن "فاران يعاني من إصابة في عضلة الفخذ وقد بدأ إعادة التأهيل في النادي. سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع".

وتلقى يونايتد ضربة موجعة بغياب الفرنسي الدولي، حيث يفتقد أيضاً لجهود مدافعه وقائده هاري ماغواير المصاب في ربلة الساق.

ويحلّ يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة في "بريميرليغ"، ضيفاً على ليستر سيتي السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

رافايل فاران منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية مانشستر يونايتد
السابق إينس يتحدث عن المنافسة التاريخ
اقرأ
إينس يتحدث عن المنافسة التاريخية بين مانشستر يونايتد وليفربول
التالي

آخر الأحداث

>