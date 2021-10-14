الإصابة تحرم مانشستر سيتي من جهود الإسباني توريس لبضعة أسابيع

وتعرّض توريس للإصابة في نصف النهائي ضد إيطاليا منتصف الأسبوع الماضي وخرج خلال الشوط الثاني من المباراة بعد أن سجل هدفي فريقه لكنه شارك في النهائي ضد فرنسا ولم يكمل المباراة الأحد في ميلانو.

وقال بيان صادر عن النادي الإنكليزي الخميس "يعاني فيران توريس من كسر بسيط في ساقه اليمنى تعرّض له خلال مشاركته الدولية. لقد عاد إلى مانشستر حيث سنتابع عن كثب تطوّر إصابته".

ومن المتوقّع أن يغيب توريس عن مباريات هامة لفريقه ومنتخب بلاده في الفترة المقبلة، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد في الدوري المحلي، وربما عن الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ الشهر المقبل حيث تلتقي إسبانيا مع اليونان والسويد.