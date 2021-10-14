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الدوري الإنكليزي الممتاز

الإصابة تحرم مانشستر سيتي من جهود الإسباني توريس لبضعة أسابيع

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سيغيب المهاجم الإسباني الدولي فيران توريس عن صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي لأسابيع عدّة بعد تعرّضه لكسر في ساقه خلال مشاركته مع "لا روخا" في دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضي.

Reuters

وتعرّض توريس للإصابة في نصف النهائي ضد إيطاليا منتصف الأسبوع الماضي وخرج خلال الشوط الثاني من المباراة بعد أن سجل هدفي فريقه لكنه شارك في النهائي ضد فرنسا ولم يكمل المباراة الأحد في ميلانو.

وقال بيان صادر عن النادي الإنكليزي الخميس "يعاني فيران توريس من كسر بسيط في ساقه اليمنى تعرّض له خلال مشاركته الدولية. لقد عاد إلى مانشستر حيث سنتابع عن كثب تطوّر إصابته".

ومن المتوقّع أن يغيب توريس عن مباريات هامة لفريقه ومنتخب بلاده في الفترة المقبلة، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد في الدوري المحلي، وربما عن الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ الشهر المقبل حيث تلتقي إسبانيا مع اليونان والسويد.

إسبانيا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي فيران توريس تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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