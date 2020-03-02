الإصابة تبعد دولوفو عن واتفورد حتى نهاية الموسم

وأكد رئيس النادي نايجل بيرسون أن دولوفو يحتاج إلى جراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها الفريق السبت على ليفربول المتصدر بثلاثية نظيفة.

وقال بيرسون في تصريح لموقع واتفورد "لسوء حظنا وحظه، فان نتائج الفحص أظهرت أنه من المحتمل أن يغيب لبقية الموسم. بالتأكيد غياب جيري (دولوفو) سيكون مؤثراً بالنسبة لنا ولكن من المهم أيضاً أن نتطلع إلى الأمام بعقلية إيجابية".

وأضاف "ماكسي (روبرتو) بيريرا دخل مكان جيري واعتقد أنه أبلى جيدا".

وأبدى بيرسون دعمه الكامل ومساندته للاعبه في هذا الوقت وحتى شفائه.

وتشكل إصابة دولوفو ضربة قاسية للفريق الوحيد الذي هزم ليفربول في الموسم الحالي، لاسيماً وانه يسعى للبقاء لموسم اخر في الدوري الممتاز.

ويحتل واتفورد المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة وهو يتفوق على بورنموث صاحب المركز الثامن عشر الذي يؤدي إلى الهبوط للدرجة الأولى نهاية الموسم، بفارق الأهداف فقط.



