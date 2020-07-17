الإصابات ترهق ليستر سيتي في آخر مراحل الموسم



وانتصر ليستر 2-صفر على شيفيلد يونايتد يوم الخميس ليظلّ في المركز الرابع متقدماً بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد الذي تغلب 2-صفر على مستضيفه كريستال بالاس.



ويخرج ليستر لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم الأحد قبل أن يستضيف يونايتد في الجولة الأخيرة من الموسم.



وغاب ماديسون وتشيلويل وفوكس عن الفوز على شيفيلد لكن المدرب بريندان رودجرز قال إنّ الإصابات ستبعدهم حتى نهاية الموسم بينما تدور الشكوك بشأن مارك ألبرايتون.



وأبلغ رودجرز الصحفيين: "جيمس وبن لن يلعبا حتى نهاية الموسم بينما من المحتمل أن يغيب مارك عن المباراة المقبلة ويكون جاهزاً لمواجهة مانشستر يونايتد".



وتابع: "كريستيان لن يشارك حتى النهاية، ربما يغيب لفترة من 12 إلى 14 أسبوعاً، إنه مصاب في الفخذ".



ويعاني ليستر من غياب ريكاردو بيريرا بسبب الإصابة بالإضافة إلى إيقاف المدافع شالار سويونش حتى نهاية الموسم.



وقال رودجرز: "لدينا عدة إصابات ولم نكن محظوظين، لذا هذا هو موقفنا الآن".

