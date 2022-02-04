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الدوري الإنكليزي الممتاز

الإسباني دافيد دي خيا لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز

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فاز الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن شهر يناير الماضي.

Reuters

التّتويج بالجائزة هو الأوّل من نوعه لحارس مرمى منذ العام 2016 حين فاز بها فرازر فورستر حارس مرمى ساوثهامبتون.

وقام دي خيا باثنين وعشرين تصدّ في أربع مباريات خاضها في شهر يناير حيث تصدّى لخمس محاولات في مباراة وولفرهامبتون التي انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد وسبعة تصديّات في مباراة أستون فيلا التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما وثماني تصديّات في مباراة برينتفورد التي فاز بها الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لواحد فضلاً عن تصدّيين في مباراة وست هام التي فاز بها رجال المدرب الألماني رالف رانغنيك بهدف نظيف.

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