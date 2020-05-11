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الدوري الإنكليزي الممتاز

الأندية الإنكليزية تتمنى عدم استكمال الدوري على ملاعب محايدة

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قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عقب اجتماع 20 نادياً اليوم الاثنين إن الأندية تتمنى عدم استكمال الموسم الحالي على ملاعب محايدة.

AFP

وكشف ماسترز أيضاً لأول مرة عن أن الأندية ناقشت ما يمكن أن يحدث في حال عدم استكمال الموسم رغم ثقتها في إمكانية الانتهاء من المباريات المتبقية.  

وحصلت الأندية على دفعة قوية اليوم بموافقة الحكومة البريطانية على إرشادات بشأن تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا ما يعني إمكانية عودة رياضات الصفوة بدءاً من  حزيران/يونيو على الأقل إذا سمحت الظروف بالانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات تخفيف القيود خلال الجائحة.  

وتم إبلاغ الأندية الأسبوع الماضي بأن أي عودة للموسم ستكون بدون جماهير وفي ملاعب محايدة للحد من خطورة تجمع الجماهير خارج الملاعب.

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