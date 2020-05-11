وكشف ماسترز أيضاً لأول مرة عن أن الأندية ناقشت ما يمكن أن يحدث في حال عدم استكمال الموسم رغم ثقتها في إمكانية الانتهاء من المباريات المتبقية.

وحصلت الأندية على دفعة قوية اليوم بموافقة الحكومة البريطانية على إرشادات بشأن تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا ما يعني إمكانية عودة رياضات الصفوة بدءاً من حزيران/يونيو على الأقل إذا سمحت الظروف بالانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات تخفيف القيود خلال الجائحة.

وتم إبلاغ الأندية الأسبوع الماضي بأن أي عودة للموسم ستكون بدون جماهير وفي ملاعب محايدة للحد من خطورة تجمع الجماهير خارج الملاعب.