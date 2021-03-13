الآمال ترتفع بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب في الدوري الممتاز

وحددت الحكومة البريطانية الشهر الماضي تخفيضاً من أربع مراحل على القيود المفروضة في البلاد بسبب كوفيد-19.

وفي إطار المرحلة الثالثة من "خريطة الطريق" التي وضعتها الحكومة البريطانية، ستتمكن الملاعب الكبيرة للغاية، في حال استيفاء كافة الشروط، بداية من 17 أيار/مايو المقبل من استقبال ما يصل إلى عشرة آلاف متفرج أو 25 بالمئة من سعة الاستاد، أيهما أقل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماسترز قوله: "نأمل أن تشهد آخر جولتين من هذا الموسم حضور ما يصل إلى عشرة آلاف متفرج في كافة المباريات".

وتابع: "يتعيّن علينا تجاوز تلك الخطوات الأولية في خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة للوصول إلى المرحلة التي ستعود فيها الجماهير للملاعب، لذلك نأمل في أن تكون هذه نهاية رائعة للموسم".

وستقام الجولتان الأخيرتان من الموسم في 15 و23 أيار المقبل.

واستقبلت بعض الملاعب في إنكلترا عدداً محدوداً من الجماهير لفترة قصيرة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن الحكومة فرضت إغلاقاً جديداً بعد موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

وأضاف ماسترز "قرب نهاية هذا الموسم ستصل الخسائر إلى نحو ملياري جنيه استرليني (2.78 مليار دولار) منذ بداية الجائحة في إيرادات المباريات و البث التلفزيوني.

وفي حال سار برنامج التطعيم ضد الفيروس في المملكة المتحدة وفقاً للخطة، فإنّ ماسترز سيشعر بالتفاؤل بشأن عودة كرة القدم في بريطانيا إلى طبيعتها الموسم المقبل.

وأوضح "مع بداية الموسم المقبل، هدفنا عودة الجماهير للملاعب بالكامل، وتوفر لنا خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة هذه الفرصة".