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الدوري الإنكليزي الممتاز

اعتزال جيرماين ديفو لاعب توتنهام وإنكلترا السابق

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أعلن مهاجم توتنهام ومنتخب إنكلترا السابق جيرماين ديفو الخميس اعتزاله كرة القدم عن 39 عاماً.

beIN SPORTS

ويعتبر ديفو تاسع أفضل هداف في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز برصيد 162 هدفًا في 496 مباراة.

وأنهى اللاعب مسيرته مع سندرلاند وشارك في المباراة الأخيرة له في دوري المستوى الثالث في إنكلترا "ليغ وان" خلال التعادل السلبي ضد لينكولن السبت.

وقال في منشور على إنستغرام "بعد 22 عامًا في الرياضة، قررت الاعتزال من كرة القدم الاحترافية"، مضيفًا "كان قرارًا صعبًا حقًا، تشاورت بشأنه مع عائلتي والأشخاص المقربين لي".

ولعب ديفو للعديد من الأندية في مسيرة طويلة، بينها توتنهام ووست هام ورينجرز الإسكتلندي وتورونتو الكندي.

وخاض ديفو 57 مباراة دولية سجل خلالها 20 هدفًا.
                                    

الدوري الإنكليزي الممتاز جيرمين ديفو
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