استمرار تعليق النشاط في بريطانيا حتى 1 يونيو على الأقل

وكشفت وثيقة حكومية تتضمن إرشادات بشأن تخفيف قيود العزل العام المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، عن أن رياضات الصفوة في إنكلترا لن تعود قبل الأول من حزيران/يونيو على الأقل وستقام بدون جماهير حال استئنافها.

وتم تعليق معظم منافسات المحترفين في إنكلترا منذ آذار/مارس الماضي بسبب وباء كوفيد-19.

وستلتقي أندية الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين لبحث خطط استئناف النشاط الشهر المقبل في حين قال مسؤولو الكريكيت والرغبي في إنكلترا إن المنافسات لن تستأنف نشاطها حتى تموز/ يوليو.



وتشكل هذه الأنباء ضربة لسباقات الخيول في بريطانيا التي كانت تأمل في استئناف المنافسات خلف أبواب مغلقة في وقت لاحق هذا الشهر.

والتوجيهات الحكومية بشأن تخفيف القيود على رياضات النخبة منصوص عليها في "الخطوة الثانية" من الوثيقة والتي لن تتم قبل الأول من حزيران/ يونيو.

وتشمل الخطوة الثانية "السماح بإقامة فعاليات ثقافية ورياضية خلف أبواب مغلقة من أجل البث التلفزيوني مع تجنب مخاطر الاتصال الاجتماعي على نطاق واسع".

ويتوقف استئناف منافسات الصفوة على تطورات انتشار الفيروس وسيتم تأجيل الموعد المقترح في الأول من حزيران/يونيو إذا لم تتحقق بعض الشروط المعينة.

وأضافت الوثيقة أن إعادة فتح بعض الأماكن مثل الملاعب الرياضية “قد لا يكون ممكنا بشكل كامل إلا في وقت لاحق تبعا لانخفاض عدد المصابين بالعدوى".