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الدوري الإنكليزي الممتاز

استبعاد رونالدو عن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة تشلسي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد استبعاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة الفريق الذي سيحل ضيفا على تشلسي السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي بعد سلوكه خلال المباراة أمام توتنهام.

Reuters

وجاء في بيان للنادي "لن يكون كريستيانو رونالدو ضمن فريق مانشستر يونايتد لمباراة السبت ضد تشلسي في الدوري الممتاز. باقي الفريق يصب كامل تركيزه على التحضير لهذه المواجهة".

وكان رونالدو (37 عامًا) الذي جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز يونايتد على ضيفه توتنهام 2-صفر الأربعاء، غادر الدكة في الدقيقة الأخيرة من المباراة الى غرفة تبديل الملابس في حين كان اللقاء لا زال مستمرًا.

وأشارت تقارير صحافية الى أن رونالدو أبلغ مدربه الهولندي إريك تن هاغ أنه لا يريد الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة.

وحين سئل المدرب بعد المباراة عن المسألة "لم أنتبه لما حصل اليوم، سأتعامل مع المسألة غدًا. أريد أن أركز على الفريق وعلى الأداء الرائع".

وكثرت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو في الفريق بعد أن بات يبدأ على دكة البدلاء في غالبية المباريات في الدوري الممتاز، إذ شارك أساسيًا مرتين فقط هذا الموسم، في الخسارة أمام برنتفورد صفر-4 في بدايته، والتعادل السلبي مع نيوكاسل نهاية الاسبوع الماضي.

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو
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