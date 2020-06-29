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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

ابن بوكيتينو يوقع عقداً جديداً مع توتنهام

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قال ماوريزيو ابن مدرب توتنهام هوتسبير السابق ماوريسيو بوكيتينو على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين إنه وقع عقداً جديداً مع النادي المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

وأعلن الجناح ماوريزيو (19 عاماً)، الذي كان عقده الحالي ينتهي غداً الثلاثاء، على انستغرام عن توقيع عقد جديد مع الفريق اللندني ونشر صورة مع والده كتب عليها "أتطلع للموسم الجديد". 

ولم يكشف النادي أو اللاعب عن مدة العقد لكن موقع "ترانسفير ماركت" على الانترنت قال إن ماوريزيو سيستمر حتى 2022.  

وانضم اللاعب إلى أكاديمية النادي المنتمي لشمال لندن في 2017 لكنه لم يظهر مع الفريق الأول حتى الآن. 

واستغنى توتنهام عن خدمات والده بوكيتينو في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أكثر من خمسة مواسم مع الفريق ليحل جوزيه مورينيو بدلاً منه. 

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 45 نقطة متأخراً بتسع نقاط عن تشيلسي الرابع.  
 

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