إيمري يعترف باهتمام نيوكاسل ويصر على عدم وجود عرض رسمي

ويسعى نيوكاسل صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإنكليزي والمستحوذ حديثاً من قبل صندوق الاستثمارات السعودي إلى التعاقد مع إيمري لخلافة ستيف بروس المُقال من منصبه الشهر الماضي.

وقال إيمري عقب فوز فريقه على يونغ بويز السويسري (2-0) في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا"كان هناك اهتمام لكنني أمضيت اليوم كله أفكر في المباراة. لا يوجد عرض".

وأضاف "أنا أركز على فياريال، أنا سعيد جداً. إذا كان هناك عرض فسأتحدث إلى الرئيس. من حيث المبدأ سأكون مسؤولاً يوم الأحد ضد خيتافي" في الدوري المحلي.

واعترف مدرب أرسنال الإنكليزي السابق بأنه "لم يقل لا" لنيوكاسل وقال إنه سيقيم أي عرض يصل.

وأوضح "لم أقل لا. لدي الكثير من الاحترام للنادي واللاعبين وأقصى درجات الاحترام للرئيس. إذا كان هناك شيء ملموس فسوف أتحدث مع الرئيس".

وتابع "إذا كان هناك عرض، يمكنني الاستماع له. لكنه افتراضي. أول شيء يجب فعله هو التحدث مع النادي".

أشرف إيمري على فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي في المركز السابع، وهو أول لقب كبير للنادي. لكن الفريق كان أقل إثارة للإعجاب في الدوري الإسباني. لقد أنهوا الموسم الماضي ويحتلون المركز 13 حاليًا، بعد فوزهم في اثنتين فقط من مبارياتهم الإحدى عشرة الافتتاحية.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت الثلاثاء أن النادي يسعى للتعاقد مع مدرب فياريال الحالي قبل الرحلة المرتقبة الى برايتون السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشارت تقارير إلى أن هناك تفاوضًا على صفقة بقيمة ستة ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) لتحرير إيمري من عقده مع ناديه الحالي.