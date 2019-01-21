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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الإنكليزي الممتاز

إيمري يصر على دور أوزيل في أرسنال

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يصر الإسباني أوناي إيمري بأن مسعود أوزيل ما زال لديه مستقبل تحت قيادته في آرسنال.

Reuters

ولم يشارك أوزيل في فوز أرسنال 2-0 على تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت، كما أنه لم يتواجد حتى على دكة البدلاء في مباراة أرسنال مع وست هام في الجولة السابقة.

لكن مدرب إشبيلية سابقاً يعتقد أن أوزيل، لا يزال بإمكانه التألق في ملعب الإمارات.

وقال إيمري للصحفيين "كان يوم السبت بخير وجاهز للمشاركة، لكننا قررنا عدم الزج به".

وأضاف: "لقد تحدثت معه وطلبت منه أن يكون جاهزاً لمباراة تشيلسي، وللمباريات القادمة مثل جميع اللاعبين في الفريق، في المباريات القادمة سوف نحتاج إلى كل لاعب".

ستكون الأنظار موجهة يوم الجمعة على لقاء أرسنال ضد  مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنكليزي.

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