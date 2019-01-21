إيمري يصر على دور أوزيل في أرسنال

ولم يشارك أوزيل في فوز أرسنال 2-0 على تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت، كما أنه لم يتواجد حتى على دكة البدلاء في مباراة أرسنال مع وست هام في الجولة السابقة.

لكن مدرب إشبيلية سابقاً يعتقد أن أوزيل، لا يزال بإمكانه التألق في ملعب الإمارات.

وقال إيمري للصحفيين "كان يوم السبت بخير وجاهز للمشاركة، لكننا قررنا عدم الزج به".

وأضاف: "لقد تحدثت معه وطلبت منه أن يكون جاهزاً لمباراة تشيلسي، وللمباريات القادمة مثل جميع اللاعبين في الفريق، في المباريات القادمة سوف نحتاج إلى كل لاعب".

ستكون الأنظار موجهة يوم الجمعة على لقاء أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنكليزي.