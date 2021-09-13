إيليوت ممتن جداً لكل "الحب والدعم" الذي تلقاه

وتعرّض إليوت للإصابة بعد كرة مشتركة مع مدافع ليدز الهولندي باسكال سترويك الذي طرد بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

تلقى اللاعب علاجاً مطوّلاً على أرضية الملعب قبل أن ينقل على حمّالة، ما ترك اللاعبين من كلا الفريقين في حالة ذهول.

وبعد خضوعه لفحوصات أولية في أحد مستشفيات ليدز، غادره في وقت لاحق. وفي الوقت الذي لم تعرف حتى الآن مدى خطورة إصابته، فإنه سيخضع لعملية جراحية.

وكتب إليوت على إنستغرام الاثنين "بالطبع أشعر بالصدمة الشديدة لما حدث بالأمس في ليدز، لكني ممتن جداً للحب والدعم الذي أظهره لي عالم كرة القدم بأكمله بعد الإصابة".

وأضاف "شكراً جزيلاً لجميع الذين بعثوا برسائل إلي وإلى عائلتي، هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة إلي".

وكان إليوت أحد المفاجآت ضمن صفوف ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي، حيث لعب أساسياً على حساب لاعبين أكثر منه خبرة في خط وسط الفريق الأحمر، بعد أن أمضى الموسم الماضي معاراً إلى بلاكبيرن من أندية المستوى الثاني.

خاض باكورة مبارياته في الدوري الإنكليزي الممتاز الشهر الماضي خلال فوز فريقه ضد بيرنلي، وقدم أداء لافتاً في مواجهة ليدز قبل تعرّضه للإصابة في الدقيقة 59.

