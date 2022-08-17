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الدوري الإنكليزي الممتاز

إيلون ماسك يثير الجدل حول نيته شراء مانشستر يونايتد

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قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه كان يمزح بشأن تغريدته حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

وكتب ماسك عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي: "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي".  

وكان ماسك قال في وقت سابق عبر حسابه في تويتر إنه سيشتري مانشستر يونايتد الذي يعاني منذ انطلاق الدوري الإنكليزي مما أثار جدلاً بعدما استقطبت تغريدته الأولى في غضون ساعات قليلة ما يقرب من نصف مليون علامة إعجاب عبر الشبكة الاجتماعية.

يذكر أن رابطة مشجعي مانشستر يونايتد كانت أصدرت بياناً وصفت عبره بداية الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز بالمخزية وحملت الرابطة المسؤولية الكاملة لعائلة غليزر مالكة النادي، مطالبة بتغيير عاجل وجذري في كل الجبهات.
 

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