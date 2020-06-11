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الدوري الإنكليزي الممتاز

إيقاف ديلي آلي مباراة واحدة بسبب سخريته من عدوى كورونا

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الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عاقب لاعب توتنهام هوتسبير لسخريته من العدوى بالفيروس.

AFP

سيغيب لاعب الوسط ديلي آلي عن مباراة فريقه توتنهام هوتسبير الأولى عند استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن عاقبه الاتحاد الإنكليزي للعبة يوم الخميس بالإيقاف لمباراة واحدة بعد أن وجدته هيئة تأديبية مستقلة مذنباً بسوء التصرف لسخريته من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

واتهم آلي (24 عاما) بمخالفة لوائح الاتحاد الإنكليزي عندما نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه في أحد المطارات وقد ارتدى قناعا بينما كان على ما يبدو يسخر من رجل بملامح آسيوية.

واعتذر آلي لاحقا عن هذا الفيديو.

وقال الاتحاد الإنكليزي للعبة الشعبية إنه فرض أيضا على آلي غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني (63280 دولارا) كما فرض عليه الخضوع لبرنامج تثقيفي.

وبسبب العقوبة فإن آلي سيغيب عن مباراة فريقه الأولى بعد استئناف المباريات والتي ستقام على أرض مانشستر يونايتد في 19 يونيو/حزيران الجاري. 

ديلي آلي فيروس كورونا
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