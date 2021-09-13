إيفرتون يواصل بدايته الواعدة مع بينيتيز

وكان إيفرتون استهل مشواره مع المدرب السابق للجار اللدود ليفربول بالفوز على ساوثمبتون 3-1 ثم تعادل مع مضيفه ليدز 2-2 قبل الفوز خارج قواعده على برايتون 2-0.

وتخلل هذه السلسلة أيضاً تأهله إلى الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة على حساب هدرسفيلد تاون (2-1).

وكما حصل في افتتاح الموسم أمام ساوثمبتون، وجد إيفرتون نفسه متخلفاً أمام الفريق الذي أسقط "توفيز" بنتيجة 2-1 في زيارته الأخيرة الى ملعب "غوديسون بارك"، بهدف سجله بن مي في الدقيقة 53.

لكن أصحاب الأرض قلبوا الأمور رأساً على عقب بتسجيلهم ثلاثة أهداف في غضون 379 ثانية فقط عبر مايكل كين (60) وأندروس تاوسند (65) والبديل ديماراي غراي (66).

ورفع إيفرتون رصيده الى 10 نقاط وصعد الى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف كل من مانشستر يونايتد المتصدر وتشيلسي وجاره ليفربول توالياً، فيما يستمر بحث بيرنلي عن الفوز الأول مع نقطة يتيمة حتى الآن.





