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الدوري الإنكليزي الممتاز

إيفرتون يعلن التعاقد رسمياً مع لامبارد

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أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي التعاقد مع فرانك لامبارد لتدريب الفريق الأول بعقد مدته سنتان ونصف حتى يونيو 2024.

AFP

وذكر النادي أن لامبارد سيتولى مسؤولية قيادة الفريق الأول لمباراة الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنكليزي ضد برينتفورد في جوديسون بارك يوم السبت 5 فبراير.

وأقال إيفرتون الإسباني رافا بينيتيز في منتصف الشهر الحالي اثر النتائج السيئة التي حققها الفريق، ومنح المهمة موقتاً للاسكتلندي دانكن فيرغوسون.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في الدوري بعد خسارته 11 من مبارياته الـ 14 الأخيرة في الدوري المحلي، كما حصد 19 نقطة فقط في 20 مباراة، وهي ادنى نسبة في منتصف الدوري منذ موسم 2005-2006.

واستلم بينيتيز تدريب إيفرتون في 30 حزيران/يونيو 2021 خلفاً للايطالي كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لتدريب ريال مدريد.

وسيعود لامبارد إلى التدريب للمرة الأولى منذ أن أقاله تشيلسي في 25 كانون الثاني/يناير من عام 2021، بعدما كان مدرباً للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب، منذ تموز/يوليو 2019.

إيفرتون الإنكليزي فرانك لامبارد
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