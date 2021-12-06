إيفرتون يضمد جراحه من بوابة أرسنال

وفاز إيفرتون على ضيفه أرسنال 2-1 يوم الإثنين في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدّم النرويجي أوديغارد لصالح المدفعجية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 45+2 بعد تمريرة من الاسكتلندي تيرني.

وعدّل البرازيلي ريتشارليسون النتيجة (79) قبل أن يخطف غراي هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة 90+2.

وهذا أول انتصار لإيفرتون منذ 25 أيلول/سبتمبر الفائت فيما تلقى أرسنال الخسارة الثانية توالياً بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-2 الخميس.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر فيما تجمّد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز السابع.