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الدوري الإنكليزي الممتاز

إيفرتون يضمد جراحه من بوابة أرسنال

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أنهى إيفرتون سلسلة نتائجه السلبية أخيراً بفوز ثمين على أرسنال الذي لم يحافظ على تقدمه في الشوط الأول.

Reuters

وفاز إيفرتون على ضيفه أرسنال 2-1 يوم الإثنين في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدّم النرويجي أوديغارد لصالح المدفعجية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 45+2 بعد تمريرة من الاسكتلندي تيرني.

وعدّل البرازيلي ريتشارليسون النتيجة (79) قبل أن يخطف غراي هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة 90+2.

وهذا أول انتصار لإيفرتون منذ 25 أيلول/سبتمبر الفائت فيما تلقى أرسنال الخسارة الثانية توالياً بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-2 الخميس.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر فيما تجمّد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز السابع.

 

 

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