إيفرتون يحقق مع حارسه بيكفورد بشأن شجار

وأشار النادي الشمالي في بيان إلى أنه "أخذ علماً بشان حادثة تتعلق بأحد لاعبينا ونحن ننظر في القضية".

وذكرت تقارير صحافية بأن الحارس البالغ 25 عاماً، والذي برز في صفوف منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا 2018، تشاجر مع رواد الحانة على خلفية استفزازات وجهوها إلى خطيبته ميغان دايفسون.

وانتشر عبر مواقع التواصل شريط مصور ظهر فيه بعض الشبان يهتفون "جوردان" خلال عراك خارج الحانة، قبل أن يتم إبعاد الحارس عنهم.

وأشارت صحيفة "ديلي مايل" نقلاً عن مصدر لم تسمه، إلى أن "أحد الأشخاص أساء لفظياً لشريكة جوردان وأثار غضبه. حاول ضربه لكنه لم يصبه، والفيديو المتداول يظهر الأمور بشكل أسوأ مما كانت عليه فعلاً".

أضاف "المسألة كلها انتهت في غضون ست أو سبع ثوان".

وشارك بيكفورد في فوز فريقه على وست هام السبت 2-0 في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل أن يمضي يوماً في مسقط رأسه سندرلاند.

وتدرج بيكفورد في الفئات العمرية في أكاديمية سندرلاند قبل ان ينتقل الى إيفرتون مقابل 25 مليون جنيه (32,6 مليون دولار) عندما هبط سندرلاند إلى الدرجة الإنكليزية الأولى (الثانية عملياً) في حزيران/يونيو 2017.

وخاض بيكفورد أول مباراة دولية له مع إنكلترا بعد ذلك بخمسة أشهر وكان الخيار الأول للمدرب غاريث ساوثغيت وساهم بشكل كبير في بلوغ المنتخب الدور نصف النهائي لمونديال 2018 بتصديه لركلة ترجيحية في مواجهة كولومبيا في ثمن النهائي (4-3 بعد التعادل 1-1)، ثم باختياره أفضل لاعب في المباراة ضد السويد (2-0) في ربع النهائي.

