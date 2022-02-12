إيفرتون يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز هذا العام



عاد إيفرتون إلى سكة الانتصارات بعد غياب طويل بتجاوزه ضيفه ليدز يونايتد 3-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجّل ثلاثية إيفرتون كل من الإيرلندي كولمان وكين والبرازيلي ريتشارليسون (10 و23 و78).

ويعود آخر فوز لإيفرتون في الدوري إلى السادس من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت عندما تغلّب على أرسنال 2-1.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطة عن الخاسر وصاحب المركز الخامس عشر.

وفي مباريات أخرى تعادل برينتفورد مع كريستال بالاس دون أهداف وفاز برايتون 2-0 على واتفورد.