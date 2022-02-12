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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

إيفرتون يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز هذا العام

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حقق إيفرتون فوزه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام بعد سلسلة من النتائج السلبية امتدت لقرابة شهرين.

Reuters


عاد إيفرتون إلى سكة الانتصارات بعد غياب طويل بتجاوزه ضيفه ليدز يونايتد 3-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجّل ثلاثية إيفرتون كل من الإيرلندي كولمان وكين والبرازيلي ريتشارليسون (10 و23 و78).

ويعود آخر فوز لإيفرتون في الدوري إلى السادس من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت عندما تغلّب على أرسنال 2-1.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطة عن الخاسر وصاحب المركز الخامس عشر.

وفي مباريات أخرى تعادل برينتفورد مع كريستال بالاس دون أهداف وفاز برايتون 2-0 على واتفورد.

 

ليدز يونايتد إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز
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