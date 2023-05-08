إيفرتون يحبط برايتون ويغادر المركز قبل الأخير

وانتصر إيفرتون على مضيفه برايتون 5-1 اليوم الإثنين ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح المالي دوكوري الستجيل بعد 34 ثانية فقط قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني من هجمة مرتدة (29)، ومن ثم أتى الهدف الثالث بخطأ من حارس برايتون ستيلي (35).

وعزّز ماكنيل تقدم برايتون في الشوط الثاني (76) قبل أن يسجل الأرجنتيني أليستر الهدف الشرفي لأصحاب الأرض.

واختتم ماكنيل خماسية فريقه في الوقت بدل الضائع 90+6 ليرفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد برايتون عند 55 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى انتصر نوتنغهام فورست على ضيفه ساوثهامبتون 4-3 ليصبح هبوط الأخير مسألة وقت بعدما توقف رصيده عند 24 نقطة إذ يبتعد عن إيفرتون بفارق 8 نقاط مع بقاء ثلاث مباريات له.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر.