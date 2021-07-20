إيفرتون يتعاقد مع تاونسند لمدة عامين

ولعب تاونسند مع فرق توتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز ونيوكاسل يونايتد.

وقضى لاعب منتخب إنكلترا السابق خمسة مواسم مع بالاس وهو أول صفقة يبرمها إيفرتون تحت قيادة المدرب رفائيل بينيتز.

وقال تاونسند البالغ عمره 30 عاماً لموقع إيفرتون على الانترنت "إيفرتون من الأندية الكبيرة في عالم كرة القدم ولديه طموحات هائلة للموسم المقبل. لم أتردد لحظة واحدة في قبول هذا العرض".

وتابع "رفائيل بينيتيز مدرب صاحب خبرة كبيرة. يبذل مجهوداً كبيراً في الجانب الخططي في الملعب ولا يترك أي صغيرة أو كبيرة دون تغيير. إنه مدرب عظيم ويتحدث إليك دائماً. أثق أنه سيحقق نجاحاً كبيراً مع الفريق".

وقال إيفرتون إن عقد بيغوفيتش يتضمن بنداً يسمح بالتمديد لعام آخر.

وأصبح بيغوفيتش لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع بورنموث المنافس في الدرجة الثانية.

وفاز الحارس البالغ عمره 34 عاما بلقب الدوري الممتاز مع تشيلسي في موسم 2016-2017.

وقال بيغوفيتش "طموحي مساعدة هذا النادي على الوصول إلى المكانة التي يستحقها. نرغب في المنافسة على المراكز المؤهلة للعب في أوروبا وأيضا على الألقاب وأن نكون ضمن فرق المقدمة في الدوري".

واحتل إيفرتون المركز العاشر الموسم الماضي وسيستهل مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام ساوثامبتون في 14 آب/اغسطس.