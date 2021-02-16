إيفرتون قد يستعيد بيكفورد وآلان أمام مانشستر سيتي

وغاب بيكفورد عن آخر ثلاث مباريات لفريقه في الدوري بسبب إصابة في الضلوع بينما غاب آلان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال أنشيلوتي إن كالفرت-لوين، الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية الأسبوع الماضي، قد يصبح لائقا لمواجهة الغريم ليفربول في أنفيلد يوم السبت.

وأضاف المدرب للصحفيين "تدرب بيكفورد أمس وكان على ما يرام. سنقيّم حالته مجددا اليوم وإذا كان جاهزا فإنه سيلعب. آلان يقترب. أصبح لائقا. كالفرت-لوين لم يصبح جاهزا بعد. إنه لاعب مهم للفريق لأنه يمنحنا خيارات كثيرة في طريقة اللعب. بدونه نفقد بعض جوانب القوة، لكننا قدمنا أداء جيدا جدا في غيابه ولذلك لا أشعر بالقلق".

ويحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 37 نقطة من 22 مباراة وقال أنشيلوتي إنه يتعين على فريقه اللعب بقوة أمام سيتي المتصدر الذي لم يخسر في 16 مباراة متتالية في كل المسابقات.

وقال أنشيلوتي "سيستحوذ سيتي على الكرة في معظم فترات المباراة ويجب أن نحسن استغلال الفرص حين تكون الكرة معنا".

وأشاد المدرب الإيطالي أيضا بنظيره في سيتي بيب غوارديولا قائلا إن المدرب الإسباني "واحد من أفضل المدربين في العالم".

وأضاف "أكن احتراما كبيرا لغوارديولا بسبب كل ما قام به مع مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وبرشلونة. وصل للقمة بدون أدنى شك".



