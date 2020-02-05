إيغالو وافق على خفض راتبه لتعزيز صفوف "يونايتد"

وظفر يونايتد بخدمات إيغالو قبل غلق باب الانتقالات في 31 يناير/كانون الثاني حيث تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما معارا من شنغهاي شينهوا بعد اخفاقه في التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند.

وسجل إيغالو 16 هدفا في 35 مباراة مع نيجيريا قبل اعتزاله دوليا عقب حصوله على الحذاء الذهبي في كأس أمم افريقيا 2019 وسبق له اللعب مع واتفورد قبل الانتقال إلى الصين لكنه قال إن الانضمام إلى يونايتد حلم تحول إلى حقيقة.

وأبلغ موقع يونايتد "كان انتقالا دراميا. اتصل بي وكيل أعمالي قبلها بيوم وقال إن يونايتد وبعض الأندية الأخرى أبدت رغبتها في التعاقد معي. قلت له ركز على يونايتد لو كان الأمر ممكنا".

وتابع "في الساعة 11 مساء في شنغهاي اتصل بي وكيل أعمالي قائلا إن يونايتد يرغب في ابرام التعاقد.. لم أنم ليلتها. تعين التوقيع على أوراق كثيرة والتفاوض. في الوقت ذاته كانت أندية أخرى تتصل بي وترغب في التعاقد معي لكني أبلغت وكيل أعمالي برغبتي في الانتقال إلى يونايتد. قال لي يتعين عليك الموافقة على خفض راتبك للانتقال إلى يونايتد. أجبته بأن هذا الأمر لا يهمني وإن كل ما أرغب فيه هو الانضمام ليونايتد".

وأضاف إيغالو أنه يشجع يونايتد منذ طفولته وأن أمه بكت حين علمت بانتقاله إلى العملاق الإنكليزي.

وتابع "اتصلت بوالدتي. بكت من الفرحة. قالت لي لقد حققت حلمك أخيرا وأنا سعيدة من أجلك. السعادة لا تسعني بهذا التعاقد".

ويحتل يونايتد المركز السابع متأخرا بست نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

