إيدي هاو مدرباً جديداً لنيوكاسل حتى صيف عام 2024

وقال النادي في بيان "يسعد نيوكاسل يونايتد تأكيد تعيين إيدي هاو مدرباً جديداً للفريق حتى صيف 2024".

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝



We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021



وكان التعاقد مع المدرب السابق لبورنموث متوقعاً منذ أيام من قبل الصحافة الإنكليزية، بعدما رفض مدرب فياريال الإسباني حالياً وأرسنال سابقاً أوناي إيمري استلام المهمة.

وستكون مهمة ابن الـ43 عاماً بدء عملية بناء الفريق تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي استحوذ على 80 بالمئة من أسهم النادي الشهر الماضي.

وقال هاو "إنه لشرف عظيم لي أن أصبح مدرباً لنادٍ بمكانة وتاريخ نيوكاسل يونايتد. إنه يوم أفخر به كثيراً أنا وعائلتي"، مضيفاً "هذه فرصة رائعة لكن هناك أيضاً الكثير من العمل الذي ينتظرنا وأنا متحمس لدخول ملعب التمارين وبدء العمل مع اللاعبين".

واشتهر هاو الذي غاب عن دكة المدربين منذ تخليه عن مهامه مع بورنموث العام الماضي، بفضل قيادته للأخير من الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز حيث قضى خمسة أعوام في مصاف النخبة خلال فترة إشرافه عليه.

غادر هاو بورنموث بعد تم تأكيد هبوطه إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في آب/أغسطس 2020.

وكان نيوكاسل أقدم على تعيين مساعد مدرب نيوكاسل غرايم جونز في منصب المدير الفني موقتاً عقب مغادرة بروس بالتراضي بعد الاستحواذ، لكن الأداء لم يتحسن كثيراً تحت قيادته إذ حصد نقطتين من ثلاث مباريات.

ويُصارع نيوكاسل لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني حيث لم يفز الفريق بأي من مبارياته الـ11 الأولى في الدوري ويحتل وصافة القاع برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن نوريتش سيتي الأخير.