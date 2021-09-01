إيدرسون باقٍ في مانشستر سيتي حتى عام 2026

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🔷 #السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 1, 2021

وجاء إيدرسون (28 عاماً) إلى مانشستر سيتي عام 2017 قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي.

وقال إيدرسون في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "كان هذا قراراً سهلاً بالنسبة لي، لا يوجد مكان آخر أريد أن أكون فيه".

وأضاف: "أن تكون جزءاً من واحد من أفضل فرق كرة القدم في العالم وأن تنافس على الألقاب عاماً بعد عام هو ما يريده كل لاعب كرة قدم، وهذه هي الفرصة التي تمنح لك في سيتي".

وتابع "لدينا مدير فني رائع، كان العمل معه من أعظم التجارب في مسيرتي وأنا الآن لاعب أفضل بفضل هذا الأمر".

وختم "لقد حققنا الكثير في السنوات الأربع الماضية، وأنا واثق من أنه يمكننا الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات للنادي في المواسم القادمة".