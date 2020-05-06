إنكلترا: أطباء يتحفظون على الإجراءات الصحية

ويأتي ذلك قبل أيام من اجتماع محوري سيعقده مسؤولو كرة القدم المحلية الإثنين، للبحث في امكانية استئناف مباريات البطولة، والذي يؤمل في ان يتم في أوائل حزيران/يونيو المقبل.

وكانت رابطة الدوري قد أرسلت إلى الأندية العشرين في البريمرليغ، البروتوكل الصحي الذي يجب اتباعه لمعاودة التدريبات، طالبة من أطباء الأندية إبداء الملاحظات عليه.

وكشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن أطباء من أربعة أندية أعربوا عن قلقهم بعد اطلاعهم على البروتوكول، قبل أيام من اجتماع للسلطات الكروية سيلي صدور مقررات حكومية بشأن القيود المفروضة في البلاد.

ووضع الطبيب مارك جيليت، المستشار الصحي للدوري الممتاز، البروتوكول بعد التشاور مع رابطات أوروبية أخرى منها إسبانيا وألمانيا، وأبرز نقاطه إخضاع اللاعبين لفحوص "كوفيد-19" مرتين أسبوعياً.

ورد الأطباء الأربعة بطرح سلسلة من الأسئلة والمشكلات المحتملة.

وأبدى الأطباء في رسالة تضمنت 10 عناوين رئيسية، قلقهم من نقاط لم يتم التطرق لها، وأبرزها: الموافقة على المبادئ التوجيهية التي لا تزال تحمل خطر الوفاة، على من تقع المسؤولية التأمين واخضاع اللاعبين، أفراد الجهاز الفني وعائلاتهم، امكانية انتقال عدوى الوباء من تصبب العرق وقفازات حراس المرمى، الشكوك في تجاهل بعض الأندية لهذه التوجيهات، وقدرة فرق الطوارئ على التواجد في مختلف الملاعب.

وتأمل الأندية في معاودة التدريبات الجماعية في 18 أيار/مايو، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن، وتريد خوض التدريبات لأربعة أسابيع ليكون اللاعبون في أتم الاستعداد بدنياً لمعاودة النشاط، ما يعني أن العودة لن تكون ممكنة قبل منتصف حزيران/يونيو.

وتوقفت كرة القدم الإنكليزية منذ منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا. وشددت الرابطة والأندية في سلسلة اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة، على استكمال موسم 2019-2020 في الدرجات الأربع الأولى.

وتتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز الذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن مانشستر سيتي الثاني. ويجد النادي الأحمر نفسه أقرب من أي وقت مضى لتحقيق لقبه الأول في البطولة المحلية منذ 1990.

ووفق "مشروع الاستئناف"، ستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، حيث سيسمح بتواجد 400 شخص كحد أقصى في الملعب بين لاعبين ومدربين وإداريين وصحافيين، شرط أن تكون نتيجة فحوصهم لـ"كوفيد-19" سلبية، وفي ملاعب معيّنة للحد من استنزاف الموارد المحدودة للخدمات الطبية.

وكان رئيس اللجنة الصحية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البلجيكي ميشال دهوغ قد أبدى تشاؤمه بإمكانية عودة الدوريات الاوروبية.

في المقابل، رأت اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أن استئناف الموسم "ممكن بالتأكيد".