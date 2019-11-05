إلغاء حمراء سون وغوميز يخرج من المستشفى

وبذلك سيتمكن سون من خوض مباريات توتنهام الثلاث القادمة.

وتعرض غوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في جوديسون بارك بعد أن فقد توازنه عقب تدخل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه ظهير توتنهام.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون في البداية بطاقة صفراء لكنه استبدلها بالبطاقة الحمراء بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد ما كان يعني غياب سون عن ثلاث مباريات.

وقالت رابطة الدوري الممتاز عقب المباراة إن اللاعب الكوري الجنوبي تعرض للطرد "بسبب تعريض سلامة لاعب للخطر".

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان "سيكون سون هيونغ-مين متاحاً لمباريات توتنهام المحلية الثلاث القادمة بعد أن قضت لجنة مستقلة بأن قرار طرد اللاعب كان خاطئاً".

وخضع اللاعب البرتغالي الدولي لجراحة يوم الاثنين وقال إيفرتون بعد ذلك إنه يتوقع تعافي غوميز تماماً.

وسيخوض توتنهام مباراته المحلية القادمة في الدوري على أرضه يوم السبت أمام شيفيلد يونايتد.

ويأتي قرار الاتحاد الانكليزي بالتزامن مع خروج غوميز (26 عاماً) من المستشفى اليوم، وبعد خضوعه خضع لعملية جراحية لمعالجة كسر في الكاحل الأيمن الإثنين.

وأفاد القطب الثاني لمدينة ليفربول في بيان نشره على موقعه الرسمي على تويتر "بعد اجراء عملية جراحية أمس، خرج أندريه غوميز من المستشفى وسيتابع اعادة تأهيله برعاية فريقنا الطبي".