إغلاق مقر أستون فيلا بسبب "كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS January 7, 2021 16:08 أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي عن إغلاق مقره التدريبي اليوم الخميس بعد تزايد عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في صفوفه. REUTERS الدوري الإنكليزي الممتاز أستون فيلا فيروس كورونا السابق الاتحاد الإنكليزي يعاقب مدرب و اقرأ التالي آخر الأحداث January 7, 2021 16:08 إغلاق مقر أستون فيلا بسبب "كوفيد-19" January 6, 2021 19:27 الاتحاد الإنكليزي يعاقب مدرب وولفرهامبتون January 6, 2021 12:23 المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف سيتي January 5, 2021 18:56 لمحات فنية مميزة من الـ"بريميرليغ" في ديسمبر January 5, 2021 18:47 اتحاد أميركا الجنوبية يدعم كافاني January 5, 2021 17:08 غوارديولا واثق من بقاء دي بروين في مانشستر سيتي January 5, 2021 16:40 رقم قياسي لإصابات "كورونا" في الدوري الإنكليزي January 5, 2021 14:40 الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 January 5, 2021 13:41 كلوب يعترف بمعاناة ليفربول من مشكلة تهديفية January 5, 2021 13:35 تقارير: دي بروين رفض عرض التمديد مع مانشستر سيتي