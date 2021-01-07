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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

إغلاق مقر أستون فيلا بسبب "كوفيد-19"

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أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي عن إغلاق مقره التدريبي اليوم الخميس بعد تزايد عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في صفوفه.

REUTERS
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