إغلاق مقر أستون فيلا بسبب "كوفيد-19"

من قبل beIN SPORTS January 7, 2021 16:08 أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي عن إغلاق مقره التدريبي اليوم الخميس بعد تزايد عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في صفوفه.