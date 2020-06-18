إصابة واحدة بـ"كوفيد-19" في الدوري الإنكليزي

وأكدت رابطة البريمرليغ في بيان أنها أجرت في 15 و16 حزيران/يونيو "فحوص كشف (كوفيد-19) لـ1541 من اللاعبين وأفراد الأندية. من بين هؤلاء، سجلت نتيجة إيجابية واحدة".

وكعادتها، لم تكشف الرابطة اسم الشخص المعني، والذي سيكون عليه التزام العزل الصحي لمدة أسبوع على الأقل، قبل الخضوع للفحص مجدداً.

وحملت جولة الفحوص هذه الرقم 9. وشملت الجولات حتى الآن 10228 شخصاً، وسجلت خلالها 17 إصابة، بحسب حصيلة الأرقام المنشورة على الموقع الالكتروني للرابطة.

واستأنفت منافسات الدوري اعتباراً من أمس الأربعاء، بإقامة مباراتين مؤجلتين من مرحلة سابقة على ان تنطلق اعتباراً من الجمعة، المرحلة 30.

وحتى نهاية الموسم، من المقرر أن تقام جولتا فحوص لكشف "كوفيد-19" مرتين أسبوعياً لضمان عدم التقاط العدوى في صفوف اللاعبين والفرق.







