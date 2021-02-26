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الدوري الإنكليزي الممتاز

إصابة هندرسون قائد ليفربول تبعده عن الملاعب حتى أبريل المقبل

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تلقّى ليفربول الإنكليزي ضربة قوية بعد أن تبين أن إصابة قائده ولاعب وسطه جوردان هندرسون ضد إيفرتون الأسبوع الماضي ستجبره على الغياب عن الملاعب حتى نيسان/أبريل المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في أسفل عضلات البطن.

AFP

وأصدر ليفربول بيانا جاء فيه بأن "لا فترة زمنية محددة لعودته إلى الملاعب" مشيرا إلى أن اللاعب "سيغيب مبدئيا إلى ما بعد فترة المباريات الدولية أواخر أذار/مارس".

واضطر هندرسون إلى عدم إكمال مباراة الدربي التي خسرها فريقه صفر-2 في الدوري المحلي وسينضم إلى عدد كبير من زملائه المصابين وعلى رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز والكاميروني جويل ماتيب والبرازيلي فابينيو.

وسيغيب هندرسون بالتالي على الأقل عن خمس مباريات لفريقه بينها لقاء القمة ضد تشيلسي في الدوري المحلي ومباراة الإياب ضد لايبزيغ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاث مباريات لمنتخب بلاده (إنكلترا) ضد سان مارينو وألبانيا وبولندا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

منتخب إنكلترا دوري أبطال أوروبا الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول تشيلسي لايبزيغ جوردان هندرسون كأس العالم FIFA قطر 2022™
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