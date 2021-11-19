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الدوري الإنكليزي الممتاز

إصابة نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين بفيروس كورونا

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أعلن الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة إصابة النجم الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بفيروس كورونا.

Reuters

قال جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن كيفن دي بروين صانع لعب فريقه أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال وجوده مع منتخب بلاده بلجيكا في النافذة الدولية الأخيرة.  

وقال غوارديولا للصحفيين "للأسف جاءت نتيجة فحص كيفن إيجابية في بلجيكا".  

وأضاف المدرب الإسباني "اكتشفنا ذلك قبل يومين. وهو هنا الآن.. المهم الآن هو التعافي وعلينا توخّي الحذر لأن كوفيد يتسبب في الوفاة. لقد تلقى التطعيم ولذا فإننا نأمل أن يكون على ما يرام".  

وأشار غوارديولا إلى أن اللاعب سيخضع لحجر صحي لمدة 10 أيام.  

وسيلتقي سيتي على أرضه الأحد المقبل مع إيفرتون في الدوري المحلّي.  
         

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي كيفن دي بروين كورونا جوزيب غوارديولا
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