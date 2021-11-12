إصابة مانيه مع السنغال تقلق ليفربول

وتلقى مانيه ضربة قوية في الجهة القريبة من أضلاعه ووركه لدى احتكاكه مع مدافع توغولي، فخرج من الملعب في الدقيقة 28 وحل بدلاً منه مهاجم فياريال الإسباني بولاي ديا، في تصفيات ضمنت السنغال تأهلها إلى الدور النهائي الحاسم.

وكشف مسؤول سنغالي لوكالة فرانس برس بأن مانيه سيلتحق الجمعة بفريقه ليفربول الذي يواجه أرسنال في لقاء قمة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في الدوري المحلي.

وقال مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه بعد المباراة انه أخرج مانيه على سبيل الاحتياط "نعم، خروج مانيه أخلّ بتوازننا. هو لاعب هام. أرحناه على سبيل الاحتراز ولا يوجد أي خطورة".

ولم تعرف مدى خطورة إصابة مانيه لكن في حال ابتعاده عن الملاعب لفترة، ستكون ضربة قوية لليفربول الذي يغيب عنه مهاجمه الآخر البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتألق مانيه بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما سجّل هدفين في دوري أبطال أوروبا في مرمى بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

