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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

إصابة عضلية لحارس منتخب إسبانيا ومانشستر يونايتد دي خيا

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تعرض حارس مرمى منتخب إسبانيا لكرة القدم دافيد دي خيا لإصابة بساقه اليمنى خلال تعادل بلاده مع مضيفتها السويد (1-1)، الثلاثاء في ستوكهولم ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

AFP

وقال مدربه روبرت مورينو "قال بين الشوطين إنّه يريد المتابعة، تعرض لإصابة في عضلات المقرب، علينا تحديد مدى إصابته".

ومنيت شباك دي خيا (28 عاماً) بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يتم استبداله بعد ساعة على انطلاق المواجهة بحارس تشيلسي الإنكليزي كيبا اريسابالاغا.

وكان حارس مانشستر يونايتد الانكليزي قد تعرض لإصابة عضلية خلال صده إحدى الكرات في عملية الإحماء للمباراة التي ضمن المنتخب الإسباني تأهله على إثرها إلى النهائيات القارية.

وبحال كانت إصابة حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني السابق جدية ستشكل ضربة قاسية لفريق "الشياطين الحمر" الذي يستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الاحد في المرحلة التاسعة من الدوري المحلي. 

وبحال غياب دي خيا عن مواجهة ليفربول، يتوقع أن يحل بدلاً منه الأرجنتيني سيرخو روميرو المشارك في يوروبا ليغ وكأس الرابطة المحلية.

دافيد دي خيا
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