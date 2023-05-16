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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

إصابة سابيتسر تبعده عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

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تعرّض لاعب وسط مانشستر يونايتد النمساوي الدولي مارسيل سابيتسر لإصابة في غضروف ركبته وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي كما أعلن النادي الإنكليزي في بيان الإثنين.

Reuters


وانضم سابيتسر إلى صفوف مانشستر في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة معارا من بايرن ميونيخ الألماني وغاب عن مباراة فريقه الأخيرة التي فاز بها على وولفرهامبتون 2-صفر السبت الماضي في الدوري المحلي.

وخاض سابيتسر 18 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 3 أهداف وساهم في إحراز فريقه كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه على نيوكاسل 2-صفر في المباراة النهائية في 26 شباط/فبراير الماضي.

وأصدر مانشستر بيانا جاء فيه "الجميع في النادي مستاء من خسارة خدمات مارسيل لا سيما بأننا نهدف إلى إنهاء الموسم الحالي بقوة في الدوري وكأس إنكلترا، ونحن ممتنون للمساهمة التي قدمها حتى الآن". وأضاف "نتمنى لمارسيل الشفاء العاجل".

ولم يعرف بعد ما إذا كان مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات سابيتسر البالغ 29 عاماً بشكل دائم في الموسم المقبل.

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد مارسيل سابيتسر
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