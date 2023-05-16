إصابة سابيتسر تبعده عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم



وانضم سابيتسر إلى صفوف مانشستر في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة معارا من بايرن ميونيخ الألماني وغاب عن مباراة فريقه الأخيرة التي فاز بها على وولفرهامبتون 2-صفر السبت الماضي في الدوري المحلي.

وخاض سابيتسر 18 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 3 أهداف وساهم في إحراز فريقه كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه على نيوكاسل 2-صفر في المباراة النهائية في 26 شباط/فبراير الماضي.

وأصدر مانشستر بيانا جاء فيه "الجميع في النادي مستاء من خسارة خدمات مارسيل لا سيما بأننا نهدف إلى إنهاء الموسم الحالي بقوة في الدوري وكأس إنكلترا، ونحن ممتنون للمساهمة التي قدمها حتى الآن". وأضاف "نتمنى لمارسيل الشفاء العاجل".

ولم يعرف بعد ما إذا كان مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات سابيتسر البالغ 29 عاماً بشكل دائم في الموسم المقبل.