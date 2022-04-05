إصابة تيرني تبعده عن أرسنال حتى نهاية الموسم

وتعرض تيرني للإصابة خلال حصة تدريبية لفريقه الأسبوع الماضي وغاب عن المباراة التي خسرها أمام جاره ومضيفه كريستال بالاس صفر-3 في الدوري المحلي الاثنين.

وأصدر أرسنال بيانًا جاء فيه "بعد مشاورات مع اختصاصيين الثلاثاء وبعد مشاورات مع كيران والجهاز الطبي للنادي، تقرر خضوع اللاعب إلى جراحة في ركبته اليسرى"، مشيرا الى ان "إجراء العملية سيتم في الأيام المقبلة".

وتابع البيان "ستبدأ عملية تعافي كيران مباشرة بعد العملية قبل تحديد الفترة الزمنية التي يحتاجها للشفاء. لكن على الأرجح سيغيب كيران حتى نهاية الموسم".

ويحوم الشك أيضًا حول إمكانية تيرني اللحاق بمباراة الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 حيث من المتوقع أن تلتقي اسكتلندا مع أوكرانيا على أن يواجه الفائز بينهما ويلز لمعرفة هوية المتأهل منهما الى العرس العالمي.

