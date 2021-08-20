إصابة بوليسيتش بفيروس كورونا تبعده عن مواجهة أرسنال

غاب بوليسيتش عن الحصة التدريبية لتشيلسي الأربعاء ولن يكون متاحًا لدربي لندن على ملعب الإمارات كونه يخضع للعزل الصحي.

قال توخيل إن "غياب كريستيان هو للأسف سهل التفسير، جاءت نتيجة فحصه إيجابية وعليه اتباع البروتوكولات. لذا لم يشارك في التمارين ولن يكون متاحًا للمباراة".

إلا أن المغربي حكيم زياش والفرنسي نغولو كانتي عادا إلى التمارين ومن المتوقع أن يكونا ضمن الفريق الذي سيتوجّه إلى القسم الآخر من العاصمة.

عانى زياش من إصابة في الكتف تعرّض لها خلال مباراة كأس السوبر الأوروبية التي فاز بها تشيلسي على فياريال الإسباني بركلات الترجيح، فيما غاب كانتي بسبب إصابة في الكاحل.

وكشف توخيل "حكيم ونغولو شاركا في التمارين اليوم (الجمعة) وفعلا كل شيء ليتواجدا اليوم، ولم يعانيا من أي مشاكل. ولكنهما بحاجة إلى حصة أقوى بدنياً وحدية مع الفريق غداً. بإمكاننا أن نقرّر بعد ذلك، ولكن يبدو الآن أنهما جاهزان ليكونا ضمن الفريق الأحد".

افتتح "البلوز" موسمه بفوز مقنع بثلاثية نظيفة على ضيفه كريستال بالاس الأسبوع الماضي فيما سقط أرسنال أمام مضيفه الوافد الجديد برنتفورد 2-صفر.