إصابة المدرب هاو بفيروس "كوفيد-19" تحرمه من ظهوره الأول مع نيوكاسل



وقال هاو للموقع الإلكتروني لنادي نيوكاسل الجمعة: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني لن أكون هناك معكم جميعًا في ملعب سانت جيمس بارك غدًا، لكن من المهم جداً أن أتبع الإرشادات وأن أعزل نفسي".



وأضاف: "أود أن أطمئن الجميع بأنني على ما يرام، وبينما هذه أخبار غير مرحب بها بالنسبة لي، أعلم أنها لن تعرقل استعداداتنا لما هي مباراة مهمة".



وتابع مدرب بورنموث السابق البالغ من العمر 43 عامًا: "لقد كنت، وسأكون، على اتصال دائم مع جهازي التدريبي واللاعبين، غدًا وخلال الأسبوع، وأنا أعلم أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم داخل وخارج الملعب".



وأوضح النادي أنّ مساعدي المدرب جايسون تيندال وغرايم جونز سيقودان نيوكاسل في غياب هاو.



ولا يزال نيوكاسل يبحث عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، لكن هناك تفاؤل متجدد بعد استحواذ مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي.



