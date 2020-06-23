إصابة أغويرو تُقلق غوارديولا

أبدى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا تخوفه من إمكانية انتهاء موسم مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد تعرضه لإصابة في نهاية الشوط الأول من المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي الإثنين على ضيفه بيرنلي 5-صفر في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأصيب أغويرو بعد تدخل من قائد بيرنلي بن مي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ما أسفر عن احتساب ركلة جزاء لسيتي انبرى لها الجزائري رياض محرز بنجاح، واضطرار غوارديولا الى استبدال الأرجنتيني بالبرازيلي غابريال جيزوس.

وقال غوارديولا عقب المباراة الثانية لفريقه بعد العودة من توقف لقرابة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن "إصابة أغويرو لا تبدو جيدة، شعر بشيء ما في ركبته. سنرى غدا (الثلاثاء) لمعرفة ما يعاني منه... لكن الوضع في الوقت الحالي لا يطمئن".

وأكد سيتي ضد بيرنلي النتيجة التي حققها الأربعاء الماضي في مستهل العودة حين أكرم وفادة أرسنال بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين، حارما في الوقت ذاته ليفربول من فرصة حسم اللقب الأربعاء أمام كريستال بالاس.

وأعرب غورديولا عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه، موضحا "لقد لعبنا بشكل جيد وكان الأداء جيدا وقويا لاسيما في البداية. اقتربنا خطوة جديدة من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل".

ومع بقاء ثماني مراحل على انتهاء، يتقدم سيتي على جاره اللدود مانشستر يونايتد الخامس الذي أسقط فريق غوارديولا 2-صفر في المرحلة الأخيرة قبل تعليق الموسم بسبب "كوفيد-19"، بفارق 17 نقطة ما يعني أنه بحاجة الى سبع نقاط لضمان التأهل الى دوري الأبطال بغض النظر عن نتائج "الشياطين الحمر".

وأشاد الإسباني بأداء لاعبه الشاب فيل فودن، ابن العشرين عاما الذي لعب أساسيا وسجل ثنائية على غرار محرز، مضيفا "أنا سعيد من أجل فودن... قلت أكثر من مرة بأنه لم يلعب يوما بشكل سيء، لاسيما من ناحية تصرفاته وسلوكه... يستحق الدقائق التي لعبها (بدأ أساسيا)، ليس فقط بسبب الهدفين بل لكل شيء، القتال والطريقة التي يلعب بها".

ورأى أنه "سيكون لاعبا حاسما في هذا النادي. لا يجب أن ننسى أنه في العشرين من عمره فقط".

وتألق في مباراة الإثنين الإسباني المخضرم دافيد سيلفا الذي سجله هدفه الـ75 بقميص النادي ولعب دورا في الهدف الثاني لفودن.

ويخوض ابن الـ34 عاما موسمه الأخير مع الفريق الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2010، وقد وعد غوارديولا بأن مواطنه سيحظى بوداع الأساطير عندما يُسمح للجمهور بالعودة الى الملعب، موضحا "حين يصبح بإمكان الناس العودة الى ستاد الاتحاد، سنحرص على ألا يكون هناك أي مقعد شاغر أثناء وداع هذا الأسطوري المذهل".

ورأى أن لاعبين "مثله ومثل جو هارت، فنسان كومباني، يايا توريه، بابلو زاباليتا... ارتقوا بالنادي الى مستوى آخر، هم يستحقون ذلك"، أي الوداع الملائم، معتبرا أن "دافيد فريد من نوعه".