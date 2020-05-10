إصابة أخرى بـ"فيروس كورونا" في نادي برايتون

وأصيب لاعبان من برايتون بالعدوى في آذار/مارس ونيسان/أبريل وظهور الحالة الثالثة ربما يكون له تأثير سلبي على خطط استئناف مباريات الدوري المتوقفة منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب مخاوف من العدوى.

ومن المقرر أن تجتمع فرق الدوري مرة أخرى غداً الاثنين لبحث إمكانية استئناف المباريات في حزيران/ يونيو المقبل بعد موافقة الحكومة على أن تقام 92 مباراة متبقية في ملاعب محايدة وخلف أبواب مغلقة دون أي حضور جماهيري.

وقال باربر لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الأحد "يشكل هذا مصدر قلق. للأسف أصيب لاعب ثالث لدينا بالعدوى أمس."

وأضاف باربر "ولذا فإنه رغم كل الإجراءات التي اتخذناها طوال الأسابيع القليلة الماضية حيث لم يشارك اللاعبون مطلقاً في أي تدريبات تذكر جاءت نتيجة لاعب خر إيجابية."

وأردف باربر قائلاً "هناك قلق وأعتقد أنه أمر طبيعي أن تشعر جميع الأندية بمثل هذا القلق. نريد التأكد من أننا نفعل كل المطلوب منا لضمان تطبيق هذه الإرشادات وضمان سلامتنا وأمننا واحتواء المخاطر بأقصى قدر مستطاع."

ويحتل برايتون المركز 15 في الـ"بريميرليغ" برصيد 29 نقطة.

