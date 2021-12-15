إرجاء مواجهة بيرنلي وواتفورد بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

وكشف بيرنلي عن تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ملعبه "تورف مور" بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق المنافس بفيروس كورونا.

وأفاد بيرنلي في بيان "يستطيع النادي تأكيد تأجيل مباراة هذه الأمسية ضد واتفورد بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر في تشكيلة الفريق المنافس".

وكانت مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه برنتفورد يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة 17 تأجلت أيضاً على خلفية تفشي فيروس كورونا بين لاعبي وموظفي فريق "الشياطين الحمر".

ويثير تفشي المرض قلق المسؤولين عن كرة القدم الإنكليزية بشكل متزايد، نظرًا لانتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في جميع أنحاء إنكلترا، مما تسبب في مزيد من القيود الصارمة.

وكانت رابطة الدوري كشفت الإثنين عن 42 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي منذ بدء إصدار أرقام الاختبارات في أيار/مايو 2020.