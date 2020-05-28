أي مباراتان ستدشنان عودة الدوري الإنكليزي؟

ينطلق الدوري الإنكليزي مجددا بدءا من ١٧ يونيو وفقا لما أعلنته الرابطة يوم الخميس بشرط توفر جميع معايير السلامة لكل المعنيين من لاعبين وغيرهم وفقا لبيانها.

وستكون العودة في ١٧ يونيو مع لقاءي استون فيلا وشيفيلد يونايتد من جهة ومانشستر سيتي بمواجهة أرسنال من جهة اخرى، وهما لقاءان تم تأجيلها مسبقا بسبب كأس الرابطة، على أن تجري بعد ذلك جولة كاملة بدءا من يوم الجمعة 19 يونيو.

ولم يتم تحديد توقيت المباراتين لحينه إلا أن الرابطة وبسبب قرار نقلها لجميع المباريات مباشرة أصدرت بيانا بالمواعيد الجديدة التي ستعتمد لنقل المباريات تسهيلا للبث المباشر.

ومن المتوقع اصدار جدول بقية المباريات اليوم.

مواعيد المباريات وفقا للجدول الجديد المعدل بسبب النقل المباشر (توقيت مكّة المكرمة).

مباريات نهاية الأسبوع

الجمعة: 22:00

السبت: 14:30، 17:00، 19:30، 22:00.

الأحد: 14:00، 16:00، 18:30، 21:00.

الاثنين: 22:00

مباريات منتصف الأسبوع