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الدوري الإنكليزي الممتاز

أي مباراتان ستدشنان عودة الدوري الإنكليزي؟

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يعود الدوري الإنكليزي إلى الواجهة بدءا من ١٧ يونيو إن لم يحدث أي طارئ غير محسوب.

Reuters

ينطلق الدوري الإنكليزي مجددا بدءا من ١٧ يونيو وفقا لما أعلنته الرابطة يوم الخميس بشرط توفر جميع معايير السلامة لكل المعنيين من لاعبين وغيرهم وفقا لبيانها.

وستكون العودة في ١٧ يونيو مع لقاءي استون فيلا وشيفيلد يونايتد من جهة ومانشستر سيتي بمواجهة أرسنال من جهة اخرى، وهما لقاءان تم تأجيلها مسبقا بسبب كأس الرابطة، على أن تجري بعد ذلك جولة كاملة بدءا من يوم الجمعة 19 يونيو.

ولم يتم تحديد توقيت المباراتين لحينه إلا أن الرابطة وبسبب قرار نقلها لجميع المباريات مباشرة أصدرت بيانا بالمواعيد الجديدة التي ستعتمد لنقل المباريات تسهيلا للبث المباشر.

ومن المتوقع اصدار جدول بقية المباريات اليوم.

مواعيد المباريات وفقا للجدول الجديد المعدل بسبب النقل المباشر (توقيت مكّة المكرمة).

مباريات نهاية الأسبوع

  • الجمعة: 22:00
  • السبت: 14:30، 17:00، 19:30، 22:00.
  • الأحد: 14:00، 16:00، 18:30، 21:00.
  • الاثنين: 22:00

مباريات منتصف الأسبوع

  • الثلاثاء: 20:00، 22:00.
  • الأربعاء: 20:00، 22:00.
  • الخميس: 20:00، 22:00.
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