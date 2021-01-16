أول فوز لألاردايس مع وست بروميتش

وكان الاردايس (66 عاماً)، مدرب منتخب إنكلترا لفترة وجيزة في 2016، أخفق في تحقيق أي فوز في خمس مباريات منذ تعيينه بديلاً للكرواتي المقال من منصبه سلافن بيليتش.

وسجل الفائز ركلتي جزاء عبر البرازيلي ماتيوس بيريرا (8 و56) وأضاف النيجيري سيمي أجايي الثالث (52)، فيما سجّل للخاسر المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا (38) والإيفواري ويلي بولي (43).

وبرغم فوزه، بقي وست بروميتش وصيفاً لمتذيل الترتيب شيفيلد يونايتد، وبفارق نقطة عن فولهام الثامن عشر والذي لعب مباراتين أقل.

وضرب فيروس كورونا المستجد وست بروميتش هذا الأسبوع، فغاب حارسه سام جونستون وجناحه مات فيليبس لإصابتهما بالفيروس.

في المقابل، تابع وولفرهامبتون الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو معاناته بعد إصابة قوية تعرض لها مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس برأسه في تشرين الثاني/نوفمبر.

