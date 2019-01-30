أوليفيه جيرو يرفض الانتقال إلى فريق صيني

أكد وكيل أعمال اللاعب الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو بأنه قد تم رفض العرض المقدم اليوم الأربعاء من فريق داليان ييفانغ الصيني.

وقدم الفريق الصيني عرضاَ للمهاجم الدولي الفرنسي يتضمن توقيعه على عقد لمدة طويلة مقابل 10 مليون يورو سنوياً.

لكن جيرو (32 عاماً)، الذي يلعب في الدوري الإنكليزي منذ 6 سنوات ونصف، يسعى لأن يكون لاعباً أساسياً في أحد الأندية الأوروبية حتى لا يخسر مكانه في منتخب فرنسا، المتوج بطلاً لكأس العالم – روسيا 2018.

ومع وصول النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين لفريق تشيلسي الإنكليزي سيكون المهاجم الفرنسي مطالباً بإيجاد فريق خاصة وأن المهاجم الإسباني ألفارو مورتا حزم حقائبه باتجاه أتلتيكو مدريد لأن الرجل كان على يقين بأنه سيكون على دكة البدلاء في ظل وجود اللاعب القادم بتوصية من المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وتروج أخبار بأن جيرو قد اقترب كثيراً من العودة للدوري الفرنسي من بوابة ليون كما أن اللاعب يملك عروضاَ أخرى لعل أهمها من نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي.

وخاض جيرو 15 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في مختلف المسابقات منها 5 مواجهات لعبها أساسي.

يذكر أن فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني رفض عرضاَ بقيمة 40 مليون يورو من فريق داليان ييفانغ الصيني من أجل الاستغناء عن خدمات المهاجم الفرنسي الحسن بيليا.