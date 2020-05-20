أورييه يخرق تعليمات التباعد الاجتماعي للمرة الثالثة

ونشر أورييه صورة له على حسابه الشخصي على إنستاغرام الثلاثاء وهو يتباهى بقصة شعره الجديدة، وذيلها بشكر للحلاق، وقال "مصفف الشعر رائع".

وتفرض قيود الإغلاق التام في المملكة المتحدة اقفال جميع صالات الحلاقة استنادا لقواعد التباعد الاجتماعي. ولا يتوقع السماح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم قبل الرابع من تموز/يوليو المقبل.

وأوضح توتنهام في بيان له "إننا نحقق في الظروف وسنتعامل مع الحادث بالشكل المناسب".

وكان أورييه خرق توصيات الحكومة مرتين خلال فترة الجائحة بعد خروجه للركض مع صديق له، وقيامه بالتمارين بالقرب من زميله في النادي اللندني الفرنسي موسى سيسوكو.

وتقدم سيسوكو باعتذار وقام بالتبرع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وسبق لتوتنهام تحذير مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يتدربون في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن.

والتقطت صور لمورينيو مع الصفقة القياسية للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي في حصة تدريبية في حديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنباً إلى جنب.واعترف مورينيو بأنه ارتكب خطأ وتقدم باعتذار.

وتم تصوير أورييه لدى وصوله إلى مركز التدريب الخاص بفريقه اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ تشكيلة مورينيو تدريباتها في مجموعات صغيرة بعد الحصول على نتائج اختبار فيروس "كوفيد-19" من رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز.



