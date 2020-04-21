أورييه وسيسوكو يخرقان إرشادات التباعد الاجتماعي

ونشر أورييه (27 عاما) الثلاثاء فيديو له عبر حسابه على إنستغرام وهو يرتدي الكمامة ويتمرن إلى جانب سيسوكو متجاهلا إرشادات التباعد الاجتماعي، قبل أن يحذفه بعد دقائق.

وقال متحدث باسم سبيرز "سنتحدث مع اللاعبَين المعنيَين".

وليست المرة الاولى التي يخالف فيها أشخاص في النادي اللندني الارشادات في ظل العزل التام التي تشهده بريطانيا للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

قبل أسبوعين، شوهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو يجري تدريبا رجلا لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، كما وشوهد اللاعبان الكولومبي دافينسون سانشيز وراين سيسينيون يركضان جنبا إلى جنب.

كما نشر أورييه فيديو له وهو يركض إلى جانب صديق له.

وأقر موينيو حينها أنه ارتكب خطأ قائلا "أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة".

وتشير إرشادات الحكومة إلى أنه بإمكان أي شخص ممارسة التمارين خارج منزله شرط أن يكون وحده أو مع أحد أفراد عائلته الذي يقطن معه في المنزل.



وتم تعليق منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز في شهر آذار/مارس الفائت إلى أجل غير مسمى بعد أن أسفر الفيروس حتى الثلاثاء عن أكثر من 17 الف حالة وفاة معلنة في المملكة.